وزير الري يتابع أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة وسبل تطويرها

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري اجتماعا لاستعراض أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة والرؤية المستقبلية لتطويرها.

وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من أعمال وأنشطة هيئة المساحة فيما يتعلق بأعمال الرفع المساحي وتثمين قيمة العقارات والأراضي وإجراءات نزع الملكية المنفعة العامة.

ووجه الدكتور سويلم باستمرار التنسيق مع جهات الدولة المختلفة لتقديم الخدمات المتاحة من هيئة المساحة بالشكل الذي يليق بمكانتها المتميزة في حفظ وإقرار الملكيات ومساعدة جهات الدولة المختلفة لتحقيق أهدافها التنموية المنشودة، مع الإسراع في صرف التعويضات للمواطنين في المشروعات المختلفة.

وأكد الدكتور سويلم على أهمية تطبيق منظومة التحول الرقمي وميكنة أعمال هيئة المساحة لتسهيل الإجراءات والوفاء بإلتزامات الهيئة تجاه المشروعات القومية وتجاه كافة قطاعات الدولة الحكومية والخاصة ، موجها بقيام الأجهزة المختصة بهيئة المساحة بإعداد خطة تنفيذية ببرنامج زمني لأعمال التحول الرقمي للبيانات الموجودة بالهيئة والمديريات التابعة لها، على أن تشتمل هذه الخطة على تقييم للوضع الحالي للبنية التحتية التقنية بالهيئة، والخطوات والأسس المتبعة لتنفيذ هذه الخطة، والمستهدفات من الخطة على المدى القصير والمتوسط والبعيد ، مع تحديد أولويات البيانات التي تخدم غالبية المستفيدين من المواطنين ، على أن يتم البدء بعدد من مديريات المساحة تمهيدا للتوسع لاحقا فى هذه المنظومة الإليكترونية، مع وضع إطار واضح لتحديث البيانات بشكل مستمر بعد تنفيذ التحول الرقمي لضمان إستدامة المنظومة الإليكترونية الجديدة .

وأكد الدكتور سويلم حرصه على تعزيز قدرات هيئة المساحة فى الاستفادة من التقنيات الحديثة فى مجال الرفع المساحي، وتوفير الدعم للهيئة للتعامل مع تحدي نقص العمالة الفنية من خلال تعزيز القدرات البشرية للعاملين بهيئة المساحة ورفع كفاءة العمل بالإدارة العامة لمركز تدريب المساحة لرفع قدرات العاملين بالهيئة، والاعتماد على التدريب التحويلي لسد العجز في بعض التخصصات بالهيئة.

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