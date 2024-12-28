بروتوكول تعاون بين الاتحادين المصري والجزائرى للدراجات

أشاد خيري الدين البربري رئيس الاتحاد الجزائري للدراجات، بالتنظيم الجيد للبطولة العربية لمضمار الدراجات التى تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 25 وحتى 28 ديسمبر الجاري.

وعبر رئيس الاتحاد الجزائري للدراجات عن سعادته الكبيرة بعد فوز الكابتن أيمن علي حسن برئاسة الاتحاد المصري للدراجات وانتخابه للدورة الجديدة لإدارة الاتحاد .

وتستضيف مصر فاعليات النسخة الـ13 لبطولة العربية لمضمار الدراجات لجميع فئات المراحل العمرية والتي تقام على مضمار استاد القاهرة الدولي وتختتم منافساتها اليوم.

وأضاف خيري الدين البربري في تصريحاته على هامش البطولة، أن الكابتن أيمن علي حسن نجح مع المجموعة المتواجدة حاليا لإدارة الاتحاد في تنظيم بطولة قوية على مستوى التنظيم وحسن الاستقبال و التنافس القوي وكذلك عدد الدول المشاركة والتي وصل إلى 9 دول عربية.

وأوضح وجدنا منافسة قوية في النسخة الحالية للبطولة استعداداً لمنافسات البطولة الأفريقية للدراجات والتي تقام في مايو المقبل.

وأضاف رئيس اتحاد الدراجات الجزائري حديثه قائلا: تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للدراجات للاستفادة من الإمكانيات والكفاءات التى تتمتع بها البلد الشقيقة مصر.

واختتم تصريحاته، البطولة كانت بمثابة عرس عربي جمع 9 دول عربية تنافس وتجمع أشقاء مشيداً بدور مصر الرائد في إقامة مثل تلك المنافسات متمنيا للمجلس الجديد النجاح في النهوض بالدراجات المصرية والوصول بها للعالمية.

وتشهد البطولة مشاركة 9 دول هي السعودية وقطر والبحرين وتونس والجزائر والإمارات والمغرب والسودان بالاضافة للمنتخب المصري مستضيف البطولة.

ويرأس أيمن علي حسن رئيس الاتحاد المصري للدرجات رئاسة اللجنة العليا للبطولة، ويتولي منصب مدير البطولة أحمد مصطفي وتتولي مريم عزام منصب نائب مدير البطولة ورئاسة لجنتي الفنية والحكام ويتولي رئاسة لجنة الإقامة والإعاشة محمود سعيد.

وأعلن محمد إبراهيم المدير الفني للمنتخبات الوطنية قائمة منتخبات الرجال والسيدات والشباب المشاركون في البطولة العربية وتضم قائمة منتخب الرجال كلا من:

يوسف ذكى ومحمود بكر وأحمد سعيد

وعمر السعيد وحسين ناصر ومحمود صبحى.

بينما تضم قائمة منتخب السيدات كلا من:

ابتسام زايد ومنه الله فتحى والعلياء بن بيلا ومى أشرف وحبيبة أسامة.

ويمثل منتخب الشباب :محمد أيمن ومحمد عبد الحميد وادهم عبد المنعم وياسين مصطفى ومصطفى عيسى ويوسف وائل

وحمزه عادل

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر من

محمد إبراهيم مديراً فنياً ومحمد فراج ومحمد عبد الرازق مدرباً ومحمد فتحى مدربان والثنائي شريف عبد الحليم وأحمد موسى فنى ميكانيكا وأحمد نجيب مدلك وعلاج طبيعى.