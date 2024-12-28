جامعة بنها الأهلية تبحث سبل التعاون مع رابطة علماء مصر بأمريكا وكندا

استقبل الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، وفدًا من رابطة علماء مصر بأمريكا وكندا، ضم الدكتور محمد عطا الله، نائب رئيس جامعة مدينة نيويورك ورئيس رابطة علماء مصر في أمريكا وكندا، والدكتور سعيد عيسى الأستاذ جامعة تورنتو متروبوليتان.

جاء ذلك لبحث سبل التعاون في مختلف المجالات الموضوعات التعليمية والبحثية وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز تعاونها الدولي مع مختلف الجهات بجانب الاستفادة من خبرات علماء مصر بالخارج.

وحضر اللقاء الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور كريم الدش نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، وعدد من مديري البرامج بالجامعة.

وأكد الدكتور الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية حرص الجامعة على تعزيز الشراكات الدولية بما يساهم في تحسين جودة التعليم والبحث العلمي.

وأشاد رئيس الجامعة بالخطة الاستراتيجية الخاصة بالعلاقات الدولية للجامعة ودورها في بحث سبل التعاون بين الجامعة ورابطة علماء مصر بأمريكا وكندا في مجالات التبادل الطلابي وتبادل الخبرات والبحث العلمي والتدريب والبرامج المشتركة.

وأشار الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية الى سعي الجامعة لتعزيز شراكاتها الدولية في مجالات متعددة على رأسها التبادل الطلابي والبرامج المشتركة مما يساعد الطلاب في الحصول على تجربة تعليمية متميزة ومتنوعة، لافتا إلى أهمية التعاون الأكاديمي بين الجامعة ومختلف الجهات حول العالم خاصة في ظل التحديات العالمية المعاصرة سواء مناخية أو صحية أو غيرها والتي يظهر معها الحاجة إلى التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات حول العالم كأداة قوية للتعامل مع هذه القضايا المعقدة.

وأوضح الدكتور كريم الدش نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية إلى تشكيل لجنة من الخبراء الدوليين بالجامعة للاستفادة من خبراتهم لتعزيز كفاءة الجامعة ورفع مستواها في مجالات تعليمية وبحثية مختلفة ، مضيفا أن الجامعة من خلال تعاونها مع مختلف الجهات الدولية والجامعات العالمية تسعى لتمكين الباحثين من الحصول على فرص التمويل والخبرات الفنية وتعزيز قدراتهم على إجراء أبحاثهم المبتكرة بجانب مساعدة الطلاب في الحصول على تجارب تعليمية متنوعة.

من جانبه أعرب الدكتور محمد عطا الله نائب رئيس جامعة نيويورك ورئيس رابطة علماء مصر بأمريكا وكندا، عن إعجابه الشديد بالبرامج الدراسية المتطورة التي تقدمها جامعة بنها الأهلية مؤكدًا ترحيب علماء مصر بأمريكا وكندا بالتعاون مع الجامعة.

وعقب اللقاء تم اصطحاب وفد رابطة علماء مصر بأمريكا وكندا في جولة تفقدية داخل الجامعة.