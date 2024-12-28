قرعة كأس مصر.. مواجهات متوازنة للكبار في غياب الأهلي

أسفرت قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2024 - 2025، التي أقيمت اليوم السبت، بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة عن المواجهات متوازنة بين الأندية المشاركة للمنافسة على اللقب.

ويبدأ فريق بيراميدز حملة الدفاع عن لقب الكاس بمواجهة المنصورة، بينما ينتظر الزمالك الفائز من مواجهة بلدية المحلة والاتصالات.

استبعاد الأهلي من كأس مصر

تشهد النسخة الحالية من كأس مصر في الموسم الحالي غياب النادي الأهلي، بقرار عقابي من لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بعد اعتذاره عن استكمال المسابقة في النسخة الماضية من دور الـ 16، ليتم استبعاده من المسابقة هذا الموسم وتغريمه مليون جنيه تنفيذا للائحة البطولة.

قرعة كأس مصر 2024 - 2025

بيراميدز × المنصورة

بتروجيت × المقاولون العرب

إنبي × حرس الحدود

الإسماعيلي × طنطا

غزل المحلة × الفائز من سبورتنج والحمام

فاركو × الترسانة

البنك الأهلي × بترول أسيوط

المصري × وادي دجلة

الزمالك × الفائز من أبو قير للأسمدة وبلدية المحلة

مودرن سبورت × الفائز من المصرية للإتصالات والشمس

سموحة × منتخب السويس

زد إب سي × ديروط

سيراميكا كليوباترا × لافيينا

طلائع الجيش × الأولمبي

الجونة × القناة

الاتحاد السكندري × تيم ا سي

دعوة جميع الأندية المشاركة لحضور القرعة

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة دعوة جميع أندية الدوري المصري الممتاز والأندية المتأهلة من القسمين الثاني والثالث، لحضور قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس مصر لموسم 2024/2025.