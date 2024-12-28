انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفاوتة الشدة.. "الأرصاد": 5 محافظات تشهد أمطار رعدية.. "خبراء" ينصحون بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.. وتقوية الجهاز المناعي لمواجهة الفيروسات

يشهد اليوم السبت، استمرارًا لحالة الصقيع والطقس البارد على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم

وتابعت الهيئة، أن الطقس يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية، متوقعة استمرار انخفاض درجات الحرارة، اليوم، على كافة الأنحاء، ونشاط رياح أحيانا على بعض المناطق.

وأوضحت الهيئة، أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم السبت، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 09، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 07، وسوهاج العظمى 18 درجة، والصغرى 05، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 07، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 08.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

تشير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج (1.5 – 2.5 متر)، واتجاه الرياح جنوبية غربية، أمًا عن حالة البحر الأحمر فهي خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج: (1.25 – 1.75 متر)، واتجاه الرياح شمالية غربية.

أمطار متفاوتة الشدة

أما بالنسبة لفرص سقوط الأمطار، قالت الهيئة، إنه تكون خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، محذرة من تقلبات حادة في حالة الطقس اليوم، حيث تشهد عدة محافظات عواصف رعدية وأمطار غزيرة.

محافظات تشهد أمطار غزيرة ورعدية

كشفت "الأرصاد"، عن المحافظات التي تتعرض لسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية وهي (الإسكندرية- كفر الشيخ- بورسعيد- مطروح- شمال البحيرة)، مشددة على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

نصائح للتعامل مع حالة الطقس

نصحت الهيئة، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصةً في فترات الليل والصباح الباكر، والحذر أثناء القيادة في المناطق التي تشهد أمطارًا أو نشاطًا للرياح، فضلًا عند دعوة المزارعين لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية المزروعات من الصقيع المتوقع.

ناشدت المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية بانتظام لتحديثات الطقس، وتوخي الحذر أثناء السفر في المناطق المتأثرة بالعواصف الرعدية، والابتعاد عن الأماكن المكشوفة أثناء حدوث البرق والرعد.

طقس شتوي

وبدورها، تقول الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم أقل من معدلاتها الطبيعية بحوالي 3 درجات، حيث يوجد طقس شتوي مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

منخفض جوي أوروبي

أكدت "الدكتورة منار"، أن انخفاض الحرارة نتيجة وجود منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، وكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، إضافة إلى منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ونشاط نسبي للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الجو.

أوضحت، أن درجة الحرارة على القاهرة 17 درجة نهارا وتصل لـ 9 درجات ليلا، بينما تكون 7 درجات على المناطق المكشوفة والمدن الجديدة، وتتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات بمحافظات شمال الصعيد ووسط سيناء والوادي الجديد.

استمرار حالة الصقيع للثلاثاء المقبل



أشارت إلى أن فرص الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وهي خفيفة إلى متوسطة، متوقعة استمرار حالة الطقس حتى يوم الثلاثاء المقبل، مطالبة المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

وعلى الجانب الصحي، نصح الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، موضحًا أن التعرض للبرد يؤدي إلى تفاقم الأمراض التنفسية.

يوضح «بدران»، في تصريح خاص لـ «البوابة نيوز»، أن التعرض للبرد يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأمراض، مثل التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي، وكذلك انقباض الأوعية الدموية، ما يزيد من احتمالات تكون الجلطات، خصوصا لمن لديهم تاريخ مرضي بالأمراض القلبية أو الوعائية، وبالتالي لابد من تدفئة الجسم جيدًا.

ويستكمل، أن الطقس البارد يزيد من آلام المفاصل والتهابها، خاصة لدى المصابين بالتهاب المفاصل أو هشاشة العظام، بالإضافة إلى زيادة العبء على القلب، إذ يحتاج إلى ضخ الدم بشكل أكبر، للمساعدة في الحفاظ على حرارة الجسم، ما يزيد من خطورة الإصابة بأزمات قلبية، وبشكل عام فإن التعرض المستمر للبرد يُضعف جهاز المناعة، ويؤدي إلى انتشار العدوى والفيروسات المعدية، مطالبًا بضرورة تقوية الجهاز المناعي خلال هذه الفترة.

