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السبت 28 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على المتهم بالاعتداء جنسيا على ابنة زوجته في الصف

أرشيفية
أرشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي عامل المتهم بالاعتداء جنسياً علي ابنة زوجته داخل منزلهم بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة.

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من ربة منزل برفقتها كريمتها 14 سنة، تتهم زوجها "عامل" بالتعدي علي ابنتها من طليقها جنسياً ومعاشرتها معاشرة الأزواج، وأفادت المبلغة بأن نجلتها انتقلت للعيش معها عقب انفصالها عن والدها وزواجها من اخر، وفؤجئت بإبنتها تخبرها بقيام زوجها الجديد بالتعدي عليها جنسياً.

وعقب تقنين الإجراءات و استصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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