مراسل القاهرة الإخبارية: جماعة الحوثيين مستعدة لدخول حرب طويلة مع إسرائيل

أكد إياد الموسمي، مراسل «القاهرة الإخبارية» من عدن، أنه لم يصدر الحوثيين حتى الآن أي بيانات رسمية بشأن إطلاق الصواريخ فرط صوتية تجاه تل أبيب والأراضي المحتلة وإصابة أهداف بها، مشددًا على أن هناك معلومات تشير إلى أنهم أطلقوا هذه الصاروخ الفرط صوتي وأن لديها المزيد من الصواريخ وعلى استعداد للدخول في حرب طويلة مع إسرائيل.

وشدد «الموسمي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد رضا، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أنه خلال الأسابيع الماضية كان هناك تصعيد واضح بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وجماعة الحوثيين، بشكل خاص بعد الأحداث في سوريا وبعد الأحداث في لبنان، موضحًا أن جماعة الحوثي أدرت أنها الهدف القادم للكيان الإسرائيلي وهي تستبق الأحداث وتقوم بإطلاق المزيد من الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأشار إلى أنه لم يكن هذا الصاروخ الذي أطلقه الحوثيين الليلة الماضية هو الصاروخ الوحيد، موضحًا أن هناك استعدادا للحوثيين للقيام بمزيد من العمليات وإطلاق الصواريخ على إسرائيل ردًا على الغارات التي شنها طيران الاحتلال على محافظتي صنعاء والحديدة.