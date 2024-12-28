نجوم الفن ينعون زوج الفنانة نشوى مصطفى

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على نعي زوج الفنانة نشوى مصطفى، الذي رحل عن عالمنا اليوم السبت، وذلك عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كتب الفنان خالد سرحان عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك": "البقاء والدوام لله خالص عزائي"، بينما كتبت الفنانة ليلى عز العرب عبر موقع "فيس بوك": “البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويصبركم على مصابكم”.

نشوى مصطفى تعلن وفاة زوجها

وأعلنت الفنانة نشوى مصطفى خبر وفاة زوجها، صباح اليوم، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع “فيس بوك”: “اللي بيحب ربنا يجى يصلى صلاة الجنازة على زوجى ونور عين وحبيب وستري وأبو ولادي تعالوا والنبي مسجد حسن الشربتلي صلاة الضهر”.

وتابعت: “أبوس إيديكم عايزة ناس كتير تيجى والنبي الله يراضيكم تعالوا كلكم، ادعو له بالرحمة وادعولي أنا وولاده بالصبر والثبات مسجد حسن الشربتلي التجمع الخامس”.