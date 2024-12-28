محافظ المنوفية يناقش استعدادات الوحدات المحلية لمجابهة الأزمات والكوارث

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعا تنسيقياً لمناقشة الاستعداد التام لتنفيذ الاصطفاف المجمع للسيارات والمركبات والمعدات الهندسية بنطاق المراكز والمدن والأحياء بأرض الاصطفاف بحي غرب شبين الكوم ، جاء ذلك بحضور اللواء ضياء عبدالحميد السكرتير العام ، اللواء عبدالله عزت السكرتير العام المساعد ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، رؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم ، ومديري إدارات الأزمات والمجالس والمكتب الفني ، ومدير الإدارة الفنية بالديوان العام.

حيث وجه محافظ المنوفية بالبدء الفوري في التجهيز والاستعداد الجيد لتنفيذ الاصطفاف ومدى جاهزية المعدات ومراجعتها بالمشاركة مع مديريات الخدمات ومنها الصحة والإسعاف وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وغيرها من الأجهزة المعنية ، موجهاً بإعداد رسم كروكي لموقع أرض الاصطفاف لتحديد المسارات وتوحيد عرض اصطفاف المعدات وتصنيفها على حسب نوعية كل معدة وآلية تشغيلها ، وإعداد بنرات موحدة موضح بها جميع بيانات المعدات المشاركة، مكلفاً بضرورة الإعداد والتجهيز لافتراض أزمة كنموذج محاكاة وتجهيز سيناريو ووضع خطط حقيقية لكيفية التعامل الفوري معها وتأمين الأهداف الحيوية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وشدد محافظ المنوفية على أهمية التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية ورفع درجة الاستعداد القصوى لتنفيذ الاصطفاف بالشكل الأمثل والمطلوب لإدارة الأزمات والكوارث بشكل سليم ودقيق، مؤكداً على أن الهدف من الاصطفاف التقييم الدقيق للموقف الحقيقي وزيادة الخبرات والقدرات والمهارات لدى الأجهزة التنفيذية للتعامل الناجح مع المواقف التي قد تطرأ علي المحافظة في حالات الطوارئ لتحقيق السيطرة الكاملة وتوفير خدمات الطوارئ وتأمين المرافق الهامة وإدارة كافة المخاطر حفاظا على مقدرات ومكتسبات الدولة المصرية.