تداول 23 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 23000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1193 شاحنة و195 سيارة.

وشملت حركة الواردات 10000 طن بضائع، 680 شاحنة و179 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، 513 شاحنة و16 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين سينا وAlcudia Express بينما تغادر ثلاث سفن وهي عمان، الحرية وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالامس خمسة سفن وهي الحرية، دليلة، بوسيدون اكسبريس، عمان و LINHAI2 وغادرت السفينتين أمل وAlcudia Express.

كما تم تداول 3500 طن بضائع و420 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي سينا، آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2670 راكبا بموانيها.