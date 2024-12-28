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السبت 28 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

صالون تواصل الأجيال يناقش اللغة العربية بين التحديات والآفاق

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يعقد صالون تواصل الأجيال، حلقة جديدة تحت عنوان: «اللغة العربية بين التحديات والآفاق»، في السابعة مساء الأحد الموافق 29 ديسمبر الجاري، بحضور نخبة من علماء اللغة وخبراء التدقيق اللغوي بالصحافة المصرية.

وذلك لمناقشة تحديات اللغة العربية، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وتأسيس رابطة المراجعين، وبحث سُبل الارتقاء بمستويات الكفاءة اللغوية للأجيال الشابة، ودورها في تطوير فنون الكتابة الصحفية.

ويعد الصالون أحد الأنشطة التي استحدثتها لجنة المعاشات برئاسة أيمن عبد المجيد عضو مجلس النقابة، بهدف استثمار قدرات رواد المهنة، ونقل خبراتهم إلى شباب الصحفيين.

ودعت لجنة المعاشات الزملاء الصحفيين، للمشاركة في الصالون لإثراء النقاش والمقترحات التي تستهدف الارتقاء بالمهنة، كون الارتقاء باللغة العربية الركيزة الأساسية لمهنة الصحافة وتطوير فنونها.

يعقد صالون تواصل الأجيال حلقة جديدة تحت عنوان اللغة العربية بين التحديات والآفاق السابعة مساء الأحد 29 ديسمبر الجاري بحضور نخبة من علماء اللغة وخبراء التدقيق اللغوي بالصحافة المصرية وذلك لمناقشة تحديات اللغة العربية