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السبت 28 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 37 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

أرشيفية
أرشيفية
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (37084) مخالفة مرورية متنوعة .

ونجحت الجهود في ضبط (538) مخالفة السير بدون تراخيص، و(19) دراجة نارية مخالفة، و(23788) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(9) مخالفات موقف عشوائى، و(1178) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و (9) مخالفات شروط التراخيص.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة الأمن حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

اجراءات اتخاذ الإجراءات القانونية 24 ساعة ا خلال 24 ساعة الحملات المرورية السرعة المقررة