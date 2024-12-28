ضبط 37 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (37084) مخالفة مرورية متنوعة .

ونجحت الجهود في ضبط (538) مخالفة السير بدون تراخيص، و(19) دراجة نارية مخالفة، و(23788) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(9) مخالفات موقف عشوائى، و(1178) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و (9) مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة الأمن حملاتها لضبط المخالفات المرورية.