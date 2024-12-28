غير حياتك في 2025.. أكلات صحية مفيدة في الصباح تنشطك وتعزز مناعتك

أيام قليلة ويهل علينا عام جديد مليء بالتفاؤل والأمل والحياة، عليك أن تجدد نشاطك وتغيير نظام حياتك في 2025 والأفضل الابتعاد عن الأطعمة الضارة وتناول الوجبات الخفيفة التي تستجيب لشعورك بالجوع، وتقلل من الرغبة المستمرة في تناول الطعام، وتدعم جسمك فى خفض الوزن، وفقا لموقع indianexpress.

يعتمد تناول الوجبات الخفيفة الصحية على تنوع واختيار نوع الغذاء الغني بالعناصر الغذائية والفيتامينات والألياف والمعادن والدهون الصحية، مع خفض نسبة السكريات المضافة والدهون المشبعة الضار، فتعمل تلك الخيارات فى الحد من الإفراط فى تناول الطعام والحفاظ على توازن السعرات الحرارية في غذائك اليومي .

وإذا كنت تحب خفض الوزن، عليك بتناول الوجبات الخفيفة على مدار اليوم التي تشعرك بالشبع، وتساعد فى التحكم فى الرغبة الشديدة فى تناول الطعام.

وهناك 8 طرق وأساليب غذائية صحية عليك تناولها فى العام الجديد 2025 لإمدادك بالطاقة مع التحكم في الجوع، ومنها:

- المكسرات والبذور المحمصة

يوفر كمية معينة من المكسرات والبذور المحمصة احتياج الجسم من البروتين والألياف والدهون الأساسية. يمكنك اضافتها مع الفواكه الفريش لاكتمال توازن الوجبة الخفيفة الصحية.

- الزبادي بالتوت أو الفراولة

يقدم الزبادي بالتوت أو الفراولة والخضروات طعم قوي غني بالبروتينات والألياف بالإضافة الي مضادات الأكسدة.

مما يعمل علي الاحساس الدائم بالشبع والتحكم في مستويات الجوع. كما أن هذا الخليط غني بالبروبيوتيك الذي يمكن أن يساعد فى الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي .

- قطع التفاح مع زبدة الفول السوداني

تحتوي قطع التفاح على الألياف، بينما تحتوي زبدة الفول السوداني أو اللوز على الدهون الصحية والبروتين. وهذا يجعلها وجبة لذيذة تعمل علي التحكم في النهم الشديد والإقبال علي تناول الطعام.

- البيض المسلوق

مصدر غني بالبروتين، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية، كما أنه قليل السعرات الحرارية وصحي ويحتوي علي الكوليسترول المفيد ، ويساعد على تقليل الشهية.

-بذور الشيا

تحتوي بذور الشيا على كمية كبيرة من الألياف والأحماض الدهنية أوميجا 3، وتكثر في المعدة لتحافظ على الترطيب والشبع .

- البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة غنية بالكربوهيدرات المعقدة التي تمد الجسم بالطاقة لمدة كبيرة ، وهذا يساعد على منع انخفاض مستويات الطاقة، مما يجعلها الوجبة الخفيفة المثالية التي يمكن تناولها قبل جلسة التمارين الرياضية .

- الموز

غني بالكربوهيدرات والبوتاسيوم، وهو مفيد للطاقة وصحة العضلات، ويقلل من التشنجات ويدعم وظيفة الأعصاب.

-الشوفان

يحتوي الشوفان على ألياف قابلة للذوبان مثل بيتا جلوكان، ويضمن زيادة وتنشيط الطاقة بصورة دائمة ويجعلك تشعر بالشبع لمدة طويلة .