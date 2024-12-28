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السبت 28 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصدر أمني يكشف حقيقة انتشار البلطجة أعلى محور عمرو بن العاص بالجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نفى مصدر أمنى صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن ادعاء أحد الأشخاص بانتشار السرقات وأعمال البلطجة أعلى محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة، والزعم بتعرضه وسيدة أخرى كانت متوقفة بسيارتها أعلى المحور لمحاولة سرقة بالإكراه.
 وأكد المصدر أنه لم يتم رصد أية بلاغات بنطاق محور عمرو بن العاص فى ذات الشأن، وتم تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو الذى قام باختلاق الواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

فيديو لجماعة الإخوان الإرهابية الجيزة محور عمرو بن العاص