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السبت 28 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

يوم رياضي وكشفي بدار المدينة المنورة بالعاشر

يوم رياضي وكشفي
يوم رياضي وكشفي بدار المدينة المنورة بالعاشر
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أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وتنمية واستغلال طاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبناءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة بالإضافة لتأهيلهم في مختلف المناحى والمجالات وذلك من خلال نشر الثقافة الرياضية وتنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة وإشراكهم في كافة البطولات الرياضية بمختلف فئاتهم العمرية.

أشاد المحافظ بالأنشطة والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة لأبناء المحافظة وخاصه الأيتام، وذلك في إطار خطة المحافظة لدمجهم في المجتمع وتشجيعهم على ممارسة الرياضة ومشاركتهم في مختلف الأنشطة لإدخال البهجة على قلوبهم واكتشاف الموهوبين منهم.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى استمرار تنفيذ فعاليات المشروع القومي لتنمية مهارات الأيتام رياضياً وكشفياً، وذلك للشباب والفتيات بدار المدينة المنورة للأيتام بالعاشر من رمضان ، والتي تأتي تنفيذاً لمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وتحت رعاية وزير الشباب ومحافظ الشرقية وبالتعاون بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة وإدارة التنمية الرياضية بالمديرية لتدريبهم على المهارات الأساسية في رياضات كرة القدم والكاراتيه وتنس الطاولة والتمرينات البدنية.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن التدريبات الرياضية تتم تحت إشراف نخبة من المدربين المتخصصين وفقاً للخطة التدريبية الموضوعة لتدريب وتنمية المواهب الرياضية للأطفال الأيتام ورعايتهم، والتي تأتي تنفيذاً لخطة الوزارة لدمجهم في المجتمع وتشجيعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة والاهتمام بممارسة الرياضة واكتشاف الموهوبين منهم.

 

دار ايتام العاشر حازم الاشموني محافظ الشرقية الشرقية - اخبار الشرقية