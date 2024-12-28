محافظ أسوان ونائب وزير الإسكان يناقشان إنهاء أزمة مياه الشرب ببعض المناطق السكنية

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، فى خطوات سريعة وإيجابية لإنهاء مشكلة ضعف وانقطاع مياه الشرب بعدد من المناطق والأحياء السكنية بمدينة أسوان، اجتماعاً موسعاً مع وفد من وزارة الإسكان والمرافق برئاسة الدكتور سيد إسماعيل نائب الوزير، وبحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

محافظ أسوان يلتقي نائب وزير الإسكان

وخلال اللقاء الذى شهد استعراض الوضع العام لمشكلة ضعف وانقطاع المياه بمناطق المحمودية والصداقة الجديدة والإسكان المميز "حى اللوتس"، وبعض المناطق الواقعة بطريق السادات، والحلول العاجلة والناجزة والجذرية للتغلب عليها بشكل كامل ، أكد الدكتور إسماعيل كمال أنه بناءً على التنسيق مع الدكتور شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تم التدخل الفورى من كافة الأجهزة المختصة بالوزارة والشركة القابضة للتعامل مع المشكلة من أرض الواقع لسرعة إنهائها خلال الساعات القادمة، ليتم عودة إنتظام مياه الشرب لكافة المناطق المتضررة على الوجه الأكمل .

إضافة مشروعات جديدة لتحسين الخدمة بمدينة أسوان

لافتاً إلى أنه بالتوازى مع ذلك سيتم اقتحام مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى بنطاق المحافظة بشكل علمى ومدروس من خلال التنسيق بين الوزارة والمحافظة وشركاء التنمية لاعتماد ما سيتم الاتفاق عليه بعد عرضه على دولة رئيس مجلس الوزراء لإضافة مشروعات جديدة ضمن منظومة المياه لتحسين الخدمة داخل مدينة أسوان.

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