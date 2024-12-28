غدًا.. إقامة "سوق اليوم الواحد" بمنطقة الصيادين بالزقازيق

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، عن إقامة "سوق اليوم الواحد" غدا بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق للأسبوع الثاني على التوالي لعرض السلع بالأسعار المخفضة، والمُقام بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية بالشرقية ومديرية التموين والتجارية الداخلية لبيع السلع والمواد الغذائية أمام المواطنين بتخفيضات تصل إلى 30% طوال فترة المعرض والمستمر حتى نهاية اليوم.

أكد محافظ الشرقية أن جميع الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في تنفيذ المبادرات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم كل صور الدعم الممكنة لهم.

جدير بالذكر أن محافظ الشرقية قد قام بافتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة الصيادين بالزقازيق الأسبوع الماضي، والمُقام بمشاركة الشركة العامة لتجارة الجملة وشركة مطاحن شرق الدلتا وشركة مضارب دمياط وبلقاس وتجار الجملة وشركات تصنيع وإنتاج المواد الغذائية والألبان وعسل النحل والحلويات واللحوم والخضراوات والفواكه والبقوليات والزيوت بتخفيضات تصل إلى 30 % والمستمرة حتى نهاية اليوم لإتاحة الفرصة لأبناء المحافظة لسد احتياجتهم من السلع والمواد الغذائية.