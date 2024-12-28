صحيفة: النمسا تعتزم شراء 12 طائرة مقاتلة إيطالية

ذكرت صحيفة "كرون" النمساوية، اليوم السبت، بأن النمسا تخطط لشراء 12 طائرة مقاتلة إيطالية الصنع من طراز إم-346 إف إيه لتحل محل طائرات ساب 105 التي خرجت من الخدمة في نهاية عام 2020، وذلك حسبما أورد موقع "زون بورس" الاخباري الفرنسي.

وذكرت الصحيفة النمساوية نقلا عن مصادر عسكرية إن خطاب نوايا من المقرر أن يوقع اليوم السبت مع وزارة الدفاع الإيطالية بشأن شراء الطائرات التي تصنعها شركة ليوناردو الإيطالية.

وأكدت الصحيفة أن التكلفة الإجمالية للشراء لم تحدد بعد، لكن تم تخصيص حوالي مليار يورو (1.04 مليار دولار) لها. وأضافت الصحيفة أن الطائرات ستستخدم في تدريب الطيارين ودعم القوات البرية والدفاع الجوي.