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السبت 28 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

موسكو: إحباط محاولة اغتيال مسئول كبير بوزارة الدفاع الروسية

روسيا
روسيا
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أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، محاولة تنفيذ هجمات إرهابية خططت لها أجهزة الأمن الأوكرانية لاغتيال مسئول كبير في وزارة الدفاع الروسية ومدون عسكري يغطي أحداث العملية العسكرية الخاصة.
وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) اليوم السبت - أنه "في سياق إحباط الهجمات الإرهابية، تم اعتقال مواطن روسي كان يعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الأوكرانية"، مضيفًا أن "المواطن المعتقل اعترف بتلقي تعليمات من نظام كييف بتفجير سيارة المسئول بوزارة الدفاع الروسية".

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