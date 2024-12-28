بالفيديو.. الأرصاد: الصقيع الذي تشهده مصر موجة من أوروبا

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل موجة الصقيع التي تعيشها محافظات الجمهورية خلال الأيام الأخيرة، موضحة أنها موجة وسوف تنتهي.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن قيم درجات الحرارة سوف تعود للمعدلات الطبيعية لمثل هذه الفترة من العام، موضحة أن طقس الليل سوف يظل كما هو.

وأردفت أن نشاط الرياح هو السبب في الإحساس بدرجات حرارة عن المعلنة من الهيئة، موضحة أن درجة الحرارة المقاسة في المدن الجديدة 8 درجات والمحسوسة أقل.

وشددت على أن اليوم يشهد استمرار انخفاض قيم درجات الحرارة خلال فترات النهار، لافتة لاستمرار نشاط الرياح وانخفاض الرطوبة في الكتل الهوائية.

وأكدت أن البلاد سوف تستمر في تأثرها بالمنخفض الجوي الموجود على البحر المتوسط المحمل بالكتل الهوائية القادمة من أوروبا، موضحة أن هناك منخفضا جويا في طبقات الجو العليا يجعل درجات الحرارة نهارًا 17 درجة وهي الأعلى على مدار اليوم.

وواصلت منار غانم حديثها موضحة استمرار نشاط الرياح الذي يزيد الإحساس بانخفاض قيم درجات الحرارة حتى يوم الثلاثاء المقبل مع تفاوت سرعات الرياح.

واختتمت أنه بداية من يوم الأربعاء سيكون هناك زيادة في سطوع أشعة الشمس، وتصل العظمى حينها إلى 20 درجة مئوية مع تأثر برودة الليل بهذا الارتفاع في درجات الحرارة.

