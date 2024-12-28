دفن جثة شاب لقي مصرعه من الطابق السابع بالسلام

أمرت نيابة السلام بتشريح جثة شاب لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق السابع في منطقة النهضة بالسلام، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بالعثور على جثة شاب ملقى أسفل عقار بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، عثر على جثة شخص ملقى أسفل عقار سكني، وكان يرتدي ملابسه كاملة، وعُثر بجوار الجثة على جميع متعلقات الشخصية، وتبين أن شاب لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق السابع.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

