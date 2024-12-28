في ذكرى ميلاد عبد المنعم مدبولي رائد مدرسة المبوليزم.. فتح الطريق لأحمد زكي ودعم الزعيم

تحل اليوم الموافق ٢٨ ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، والذي قدم رحلة فنية حافلة بالأعمال لأضلاع الفن الثلاث، سينما ومسرح ودراما.

البداية

بدأ عشقه للفن بالمسرح المدرسي، والتحق بالمعهد العالي لفن التمثيل العربي، ودرس النحت والحفر بمدرسة الفنون التطبيقية.

الانطلاقة الفنية "فرقة جورج أبيض"

انضم الفنان عبد المنعم مدبولي إلى فرقة جورج أبيض، وقدم عددا من العروض المسرحية، ثم انضم إلى فرقة "فاطمة رشدي"، وحقق نجاحاً كبيراً على مستوى المسرح.

مدرسة المدبوليزم

أسس الفنان عبد المنعم مدبولي، مدرسة فنية مستقلة في الأداء الفني، وبالأخص المسرحي، وكان مدبولي يتميز بقدرة كبيرة على التنوع الفني والارتجال، واستطاع أن يؤكد أنه رواد المسرح خلال عصره الذهبي.

قدم أحمد زكي ودعم الزعيم

قدم الفنان عبد المنعم مدبولي الفنان أحمد زكي على المسرح، وسمح له بفرصة ذهبية، وتركه يقدم نفسه على المسرح وسط حضور جماهيري كبير، وتفاعل الجمهور مع الشاب أحمد زكي في ذلك الوقت.

ودعم الفنان عبدالمنعم مدبولي الزعيم عادل إمام، في فيلم "إحنا بتوع الأتوبيس"، وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً.

أبرز أعماله الفنية

قدم الفنان عبد المنعم مدبولي، عددا كبيرا من الأعمال الفنية أبرزها فيلم: "الزوج العاذب، آخر جنان، اقتلني من فضلك، مدرسة المشاغبين، الحفيد، إحنا بتوع الأتوبيس، سيقان في الوحل، ابن الحتة"، وقدم على مستوى الدراما مسلسل "خاتم السعد، سر الأرض، جحا المصري، ماما نور، طيور الشمس، سر اللعبة"، وفي المسرح شارك "خد بالك من عيالك، بمبة كشر، المغناطيس، الناس اللي تحت، ريا وسكينة، سوق الحلاوة، تفاحة يوسف".