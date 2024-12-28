إسرائيل تقرر تغيير تعريف المواجهة مع الحوثيين إلى "حملة عسكرية"

أفادت قناة القاهرة الإخبارية عن إعلام إسرائيلي، اليوم السبت، بأن المؤسسة الأمنية والجيش قررا تغيير تعريف المواجهة مع الحوثيين إلى "حملة عسكرية" وهو دليل على التوجه نحو توسيع نطاق العمليات ضدهم.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أن منظومة الدفاع الجوي تعترض صاروخًا أطلق من اليمن.

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه تم تفعيل صفارات الإنذار بعدة مناطق في إسرائيل.

وأوضحت دانا أبو شمسية، مُراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المُحتلة، أن صفارات الإنذار تدوي بمناطق القدس والبحر الميت والنقب، إثر إطلاق صاروخ من اليمن.

وأشارت "أبو شمسية"، إلى أن هناك إصابات في صفوف المستوطنين خلال ركضهم إلى الملاجئ في مناطق مختلفة.

وفي وقتٍ سابقٍ، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مقاتلات إسرائيلية قصفت مواقع عسكرية للحوثيين على الساحل الغربي لليمن، وفي عمق البلاد استهدفت مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة ومنشآت للطاقة والنفط.

في الأسابيع الأخيرة، أعلن الحوثيون أنهم نفذوا هجمات صاروخية بانتظام على وسط إسرائيل، بما في ذلك مدينتي تل أبيب وعسقلان.