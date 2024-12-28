رئيس المجلس القومي للمرأة تتابع جهود وأنشطة الفروع بالمحافظات

عقدت المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، اجتماعاً تنسيقياً مع مقررات ومقررات مناوبات فروع المجلس بالمحافظات، بمشاركة الدكتورة نسرين البغدادي، نائب رئيس المجلس عبر فيديو كونفرانس، وبحضور قيادات الأمانة العامة بالمجلس، بهدف الاستماع إلى شرح واف عن جهود وأنشطة الفروع وأهم التحديات التى يواجهونها، ومناقشة خطة عمل فروع المجلس خلال الفترة المقبلة، وذلك على مدار يومين.

وفي بداية الاجتماع وجهت المستشارة أمل عمار، خالص الشكر إلى مقررات الفروع على الجهود المتميزة من أنشطة وفعاليات، وبالأخص الفعاليات والأنشطة التى تم تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وأكدت أنهن يمثلن أذرع المجلس للوصول لجميع الأسر في القرى والنجوع.

وأشارت إلى حرص المجلس الدائم على مواصلة جهوده للعمل على تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال العديد من الأنشطة والبرامج والحملات التوعوية، ومنها المشاغل والوحدات الإنتاجية والمشروعات الخضراء الذكية، بالإضافة إلى مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي "تحويشة" ومنها نموذج المحاكاة البنكية الذي يستهدف كسر حاجز الخوف من التعامل مع البنوك لدى السيدات ويتم تنفيذه بقرى محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كذلك برامج ريادة الأعمال والتثقيف المالي، وجلسات الدوار والإرشاد الأسري.

وطالبت المستشارة أمل عمار مقررات ومناوبات فروع المجلس بالمحافظات بمواصلة العمل والجهد، ووضع ملف التمكين الاقتصادى للمرأة على رأس أولوياتهن بالمحافظات خلال الفترة المقبلة.

تضمن الاجتماع عروضاً لمقررات فروع المجلس بالمحافظات لخطط الفروع المستقبلية خلال العام الجديد 2025، وأهم مقترحاتهن فى سبيل خدمة قضايا المرأة وتمكينها بالقرى والنجوع.