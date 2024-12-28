المشدد 15 عاما لعاطل قتل جاره في مشاجرة بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 15سنة، لعاطل قتل جاره لخلافات الجيرة بينما منطقة السلام.



وكان قسم شرطة السلام، تلقى إخطارا من أحد المستشفيات بوصول جثة عامل اثر مشاجرة بين طرفين، وبانتقال قوات الأمن تبين نشوب مشاجرة بين عاطل وعامل بسبب خلافات الجيرة وعلي أثرها أخرج المتهم سلاح أبيض وسدد عدة طعنات المجني عليه وأسقطه غارقا في دمائه وتركه ولاذ بالفرار.



وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطل له معلومات جنائية واعترف ارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في جريمته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

