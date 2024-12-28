الإسماعيلي يستعيد خدمات أحمد عادل وعبد الكريم مصطفى في مباراة مودرن سبورت

استعاد النادي الإسماعيلي خدمات ثنائي الفريق بعد التعافي من الإصابة استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت بالدوري الممتاز.

وشهدت تدريبات فريق الإسماعيلي عودة الثنائي المصاب أحمد عادل عبد المنعم وعبد الكريم مصطفى بعد شفائهما من الإصابة.

وتعرض الحارس أحمد عادل عبد المنعم للإصابة في مواجهة الإسماعيلي وحرس الحدود بكأس رابطة الأندية المحترفة، التي خسرها الدراويش بثنائية مقابل هدف، بينما أصيب عبد الكريم مصطفى في مواجهة الإسماعيلي وبيراميدز في الدوري الممتاز "دوري نايل" التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

موعد مباراة الإسماعيلي ومودرن

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة مودرن سبورت، في الجولة 7 من مسابقة الدوري الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء المقبل.

وخاض الفريق مرانه اليوم، عقب الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، عقب التعادل مع حرس الحدود، بهدفين لكل منهما، في الجولة السادسة من دوري nile.

ويتبقى في قائمة المصابين أحمد الشيخ، الذي يؤدي تدريبات تأهيلية في قطر، بعد خضوعه لعملية جراحية.

ومن المقرر أن يدخل فريق الإسماعيلي معسكر مغلق يوم الاثنين المقبل، قبل السفر إلى القاهرة يوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة مودرن سبورت.