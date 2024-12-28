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السبت 28 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

5 فتيات تقدمن باستئناف علي حكم حبسهن 3 سنوات في ممارسة الأعمال المنافية الآداب

أرشيفية
أرشيفية
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تقدمت 5  فتيات متهمين بممارسة للأعمال المنافية للآداب، متخذين من نادى صحى ستارًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب باستئناف امام نيابة النزهة علي حكم حبسهم 3 سنوات.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام 5  فتيات بإدارة نادى صحى بدون ترخيص كائن بعقار بدائرة  قسم شرطة النزهة تحت زعم إجراء جلسات مساج واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطها عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".


وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبطهم وبحوزتهم 8 هواتف محمول "بفحصها فنيًّا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي" ومبلغ مالى وبعض الأدوات والملابس التي تستخدم في مزاولة النشاط).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بما جاء بالتحريات والضبط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

إدارة نادى صحى الإدارة العامة لحماية الأداب اداب الأعمال المنافية للأداب الأعمال المنافية التواصل الإجتماعي فيس بوك التواصل الاجتماعي