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السبت 28 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الزراعة تتابع محطات إعداد التقاوي وتدريب المهندسين على طرق سحب العينات

تدريب المهندسين على
تدريب المهندسين على طرق سحب العينات
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توجه الدكتور أمجد ريحان رئيس الإدارة المركزية لفحص وإعتماد التقاوى والمهندسين من مختلف المحافظات لإحدى محطات اعداد التقاوى بالمنوفية للتدريب على طرق سحب العينات تمهيدا لاجراءات التفتيش الدولى في فبراير القادم لاعتماد مصر للمرة التاسعة على التوالي وطبقاً لتعديل  المنظمة الدولية لفحص البذور ISTA لعام ٢٠٢٤ 
وقال "عضام" أن ذلك بهدف استمرار الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي فى اصدار الشهادات الدولية للوطات التقاوى المصدرة للخارج. وخلال الزيارة قدم "ريحان" شرح تفصيلي ووافي عن طرق السحب المعتمدة للوطات التقاوى والتى تساهم دائماً في رفع كفاءة اداء الساحبين بالادارة المركزية للمحافظة علي نجاح العمل في مجال التقاوى والحفاظ على جودة التقاوى المصرية كما تناولت الفعاليات العديد من المناقشات والإجابة على الاسئلة الخاصة التى تتعلق بسحب العينات وإجراء عرض عملى مفصل لعملية السحب وتوضيح إجراءات العمل القياسية

والجدير بالذكر أن مصر تمتلك اكثر من 100 محطة تقاوى (حكومة وقطاع خاص) منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية كما أن التقاوى المصرية تتمتع بسمعة طيبة وتلقى رواجا كبيرا في كثير من دول العالم وعليها طلبا متزايدا

التفتيش الدولى التقاوي المنظمة الدولية لفحص البذور ISTA جودة التقاوى المصرية