الدفاع الأفغانية: استهدفنا عددا من النقاط داخل باكستان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم السبت، استهداف عددا من النقاط داخل باكستان ردا على ضربات جوية نفذتها إسلام أباد مؤخرا، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، لقي 16 جنديًا في باكستان مصرعهم جراء هجوم شنّه مسلحون على موقع للجيش قرب الحدود الأفغانية.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم, أن الهجوم نفّذه مجموعة من الإرهابيين على موقع للجيش في منطقة ماكين بمقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وأضاف أن الهجوم استمر قرابة ساعتين، حيث قتلت قوات الجيش ثمانية من المهاجمين.

من ناحية أخرى، أعلنت السلطات الباكستانية عن اكتشاف إصابة جديدة بالفيروس المسبب لجدري القردة في البلاد.

وأفاد معهد العلوم الطبية الوطني بإسلام آباد في بيان أنه تم التأكد من هذه الإصابة في مسافر عائدًا، حيث ظهرت عليه أعراض الإصابة خلال فحصه بالمطار، مضيفًا أن المصاب في حالة مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة.