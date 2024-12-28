الصحة الفلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل مدير مستشفى كمال عدوان

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة الدكتور حسام ابوصفية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر فلسطينية، يأتي ذلك في سياق الانتهاكات المستمرة بحق الطواقم الطبية في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال أقدمت على إحراق مبانٍ في مستشفى كمال عدوان بمدينة بيت لاهيا، ودمرت كافة المولدات الكهربائية فيه.

وفي بيان لها، دعت وزارة الصحة المؤسسات الدولية إلى التدخل العاجل لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية لسكان شمال قطاع غزة.

تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في القطاع لليوم الـ449 على التوالي، من خلال شن غارات جوية مكثفة وقصف مدفعي، ما أدى إلى وقوع مجازر بحق المدنيين.

ويعيش القطاع وضعًا إنسانيًا كارثيًا بسبب الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.

وبحسب بيان سابق لوزارة الصحة الفلسطينية، بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة 45,436 شهيدًا و108,038 مصابًا، معظمهم من الأطفال والنساء.