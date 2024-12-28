أكثر من مليون مشاهد وألف فعالية فنية وعودة مهرجان الموسيقى العربية.. الأوبرا تعلن حصاد 2024

شهدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد خلال عام 2024 العديد من الأنشطة الثقافة والفنية والتي تأتي في اطار تنفيذ خطط تطوير الوعى الجمعي والارتقاء بالوجدان من خلال الابداع ، إذ أضيئت كافة مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور بفعاليات ثرية ومتنوعة وصل عددها الى 1000 حدثًا فنياً وثقافياً حضرها ما يزيد عن مليون مشاهد .

فعلى المسرح الكبير اقيم 170 حفلًا، وشهد المسرح الصغير 213 حفلًا، واحتضن مسرح الجمهورية 95 حفل ، واقيم 74 حفلا على المسرح المكشوف ، 105 حفل بمعهد الموسيقى العربية و13حفل على مسرح النافورة ، واستقبل مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" 142 حفلا ، و59 حفل بأوبرا دمنهور، كما وصل النشاط الفكرى والثقافى طرح الرؤى والقضايا الفكرية والإبداعية من خلال الصالون الثقافى ، الأمسيات الشعرية، اللقاءات الفكرية، الندوات العامة، نادى السينما ونادى فنون الأوبرا وتضمن 77 نشاطا ، إلى جانب 52 معرضاً للفنون التشكيلية بقاعتى صلاح طاهر وزياد بكير .

وشملت فعاليات العام ايضا انعقاد الدورة 32 من مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء واستمرت 14 يوم متصلة وتضمنت 30 حفلاً اقيمت على مسرح المحكى.

كما انعقدت الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية وتواصلت على مدار 14 يوما بمسارح الاوبرا في القاهرة والإسكندرية ودمنهور بمشاركة 115 فناناً وشملت 47 حفلاً .

وأكدت الدكتورة لمياء زايد أن الاوبرا احتفلت هذا العام بالعيد 36 لافتتاحها فى امسية فنية براقة شارك خلالها 16 فرقة وأكثر من 500 فنان .

وتابعت انه فى إطار التبادل الثقافى بين مصر ودول العالم تم استضافة عدد من الفرق الأجنبية الزائرة التى قدمت عروضا متنوعة كان منها فرقة باليه فيليدي (المجر) ، عرض الرقص مع الظل لفرقة البالية الوطني اليوناني ، باليه دون كيشوت لفرقة باليه موسكو الكلاسيكى ( روسيا ) ، باليه بحيرة البجع لفرقة باليه سان بطرسبورج الكلاسيكية ( روسيا ) ، فرقة لى نالتشى ( كوريا ) ، كونسير أوبرا ماسكريد ( الدنمارك ) ، موسيقى كلاسيكية (تركيا) ، فرقة سانديب بانيرجى ( الهند ) ، حفل موسيقى الريبيتيكو ( اليونان ) ، فرقة Gobin Party و البى بوى Gamblerz وعرض موسيقى gugak ( كوريا ) ، اوتار سفارس( فرنسا ) ، عازف البيانو مارتن ليستبارت ( النمسا ) ، أسبوع الثقافة الصربى ، ريسيتال لآلة الكوتو ( اليابان ) ، رباعى كونسرفتوار موسكو ( روسيا ) ، فرقة شنغ دو ( الصين ) ، فرقة انسالسانى (كولومبيا ) .

وأضافت رئيس الاوبرا ان أوركسترا القاهرة السيمفوني تحت إشراف المدير الفني والقائد الأساسي المايسترو احمد الصعيدي قدم هذا العام 24 حفلا متنوعا تضمنت مجموعة من أشهر المؤلفات الموسيقية الكلاسيكية العالمية بجانب سلاسل حفلات نوعية لأعظم السيمفونيات وأهم الأعمال خلال القرن العشرين بالإضافة إلى أعمال المؤلفين المصريين فى القالب الكلاسيكى ، من خلال عروض اتجاهات عربية ، كما تم استحداث سلسلة حفلات تحت عنوان الموسيقى الغنائية واخرى باسم الكونشيرتو العظيم .

وتابعت رئيس الاوبرا ان فرقة أوبرا القاهرة قدمت 4 اوبرات حيث اعادت إنتاج أوبرا كارمن وقادها المايسترو نادر عباسى المشرف الفنى على الفرق الفنية والقائد الأساسى لدار الأوبرا ، الى جانب المهرجون ، الشهامة الريفية ، إكسير الحب اضافة إلى حفلات الجالا التى تضمنت مقتطفات من أشهر الأوبرات والمسرحيات الغنائية العالمية والغربية والنابوليتانية والمؤلفات الخاصة بمختلف المناسبات منها عيد الحب ، بالكريسماس والعام الجديد وشارك خلالها جميع المغنين بالفرقة وصاحب عدد منها أوركسترا أوبرا القاهرة.

وأضافت أن فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف الباليرينا أرمينيا كامل قدمت 5 عروض هى كليوباترا ، الجمال النائم ، جيزيل ، الف ليلة وليلة ، كسارة البندق .

كما قدمت فرقة الرقص المسرحي الحديث 3 عروض هى صحراء شادى عبد السلام بعد غياب استمر 27 عام تصميم واخراج مديرها الفنى وليد عونى ، احمس تصميم واخراج محمود مصطفى ، والإنتاج الجديد البعد الاخر تصميم وإخراج مناضل عنتر .

وقدمت فرقة فرسان الشرق للتراث تحت اشراف المصمم والمخرج الدكتور عصام عزت 3 عروض هى ريا وسكينة - رماد من زمن الفتونة تصميم واخراج كريمة بدير والنداهة تصميم واخراج رجوي حامد .

ايضا تالق أوركسترا أوبرا القاهرة بـ 29 حفل شمل مقتطفات من أشهر المؤلفات الموسيقية العالمية ، كما صاحب عروض الباليه والأوبرا واحتفالات أعياد الميلاد والكريسماس ، بالإضافة الى تنفيذ مشروع كول أوركسترا الذي يهدف إلى إزالة الحواجز الجغرافية من خلال عروض لمجموعة من الآلات تنتمى لفترات زمنية مختلفة وإستحداث حفلات لمؤلفى الموسيقى الدرامية .

كما قدم اوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية 13 حفلا تضمنت مجموعة من الاعمال العالمية لكبار المؤلفين واستضاف كوكبة من العازفين والقادة .

وأوضحت الدكتورة لمياء زايد ان الاوبرا استمرت فى تنفيذ مسارات اعادة إحياء التراث الموسيقى العربى حيث قدمت فرق الموسيقى العربية مايزيد عن 104 حفلاً دورياً منها 14 لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، 14 للفرقة القومية العربية للموسيقى، 15 لفرقة الموسيقى العربية للتراث، 15 لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، 15 لفرقة الإنشاد الدينى الى جانب عروض حفلات كورال أطفال الأوبرا، وشهدت إحياء ذكرى رموز وأعلام الكلمة والغناء والتلحين في مصر والوطن العربى اضافة الى الأعمال النادرة من موشحات وطقاطيق وأدوار ومونولوج مع استمرار سلسلتى وهابيات وكلثوميات والليالى التى تم تخصيصها لمؤلفات العظماء منهم محمد الموجى ، بليغ حمدى وغيرهما وشملت مختلف الحفلات كوكبة من الحان واعمال عمالقة الموسيقى والطرب .

وواصلت الأوبرا بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنفيذ مشروع الأساتذة الهادف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى العربى بتوزيعات أوركسترالية جديدة مع الحفاظ على طابعها الفريد.

ايضا اطلقت الاوبرا بالتعاون مع النجم على الحجار المشروع الفنى 100 سنة غنا والذي يضم سلسلة من العروض التى ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربى وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة فى شكل يجمع الغناء بالدراما والإستعراض ويهدف إلى تأكيد ريادة مصر الفنية فى هذا المجال وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الإجتماعية والسياسية التى مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء .

كما إحتفلت الأوبرا بشهر رمضان المعظم بمجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية التى احتضنتها مسارح الاوبرا المختلفة وضمت 26 عرضا موسيقيا وغنائيا ذات طابع روحانى ودينى وسهرات بالتعاون مع سفارات الدول العربية والإسلامية ، هذا إلى جانب فعاليات المهرجان الصيفى التى أقيمت خلال شهرى يوليو واغسطس بمشاركة نخبة من النجوم والفرق الغنائية والموسيقية المتميزة .

وأقيم 174 ريسيتال موسيقى وغنائى لمجموعة من الفنانين والفرق بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور ، كما قدم مركز تنمية المواهب 38 حفلًا لطلابه من الواعدين الدارسون بفصوله المتنوعة التى تضم غناء شرقى وغربى أوبرالى - سوزوكى- الباليه- الكلاكيت- العود- الفيولينة- البيانو- الفلوت- الجيتار- القانون - الصولفيج- الكمان الشرقى والإيقاع ، الى جانب فصل الرسم بالإضافة إلى فصول ذوى القدرات الخاصة .

هذا الى جانب العديد من المشاركات الدولية لطلابه النايغين منها مهرجان جرش الدولى ، المهرجان الدولى لأطفال السلام بالمغرب ورسالة السلام القتها الموهوبة حبيبة وليد فى البرلمان المغربى ، وكذلك اختيار زينة أحمد شعبان سفيرة مصر لأطفال السلام بالمهرجان .

واستضافت الأوبرا خلال العام العديد من المهرجانات الدولية منها مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبى ، ملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة ، مهرجان المسرح العربي ، مهرجان القاهرة للفيلم القصير ، الإحتفال باليوم العالمي للغة العربية ، مهرجان الإسكندرية السينمائى للفيلم القصير ، مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما ،المهرجان القومى للمسرح المصرى ، مهرجان القاهرة السينمائى الدولى وغيرهم