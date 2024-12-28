ضمن احتفالها بعيدها الـ 48.. رئيس جامعة المنوفية يشهد حفل كورال الموسيقى

شهد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية حفل كورال الجامعة الموسيقي ضمن احتفالات الجامعة بعيدها السنوي الثامن والأربعين بقاعة الإحتفالات الكبرى بمجمع الكليات النظرى بمدينة شبين الكوم، وذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام و اللواء عبد الله عزت السكرتير العام المساعد ،نائبين عن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وبحضور نائبا رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبد البارى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب العليا والبحوث، الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والدكتور إكرامي جمال أمين عام الجامعة، والمستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس محكمة شبين الكوم، والعميد محمد جعفر المستشار العسكرى للمحافظة، والأنبا بنيامين مطران المنوفية، ورؤساء الجامعة و ورؤساء نواب رئيس الجامعة السابقين، وعمداء الكليات وأمناء عام الجامعة السابقين، وأمناء عام الجامعة المساعدين، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين وطلاب الجامعة ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، والمكرمين وذويهم.

حيث تضمن الحفل تقديم عرض حركي بعنوان بلادي من تدريب وإخراج الدكتورة رانيا حامد الأستاذ المساعد بكلية التربية للطفولة المبكرة وأداء طالبات كلية التربية للطفولة المبكرة وأسرة طلاب من أجل مصر.

كما تضمن الحفل تقديم فقرات غنائية متنوعه بقيادة المايستروا الدكتور عبد الحميد عامر المدرس بكلية التربية للطفولة المبكرة والتي تضمنت مجموعة غنائية لكبار الملحنين والفنانين ومنها أغنيه "والله ما طلعت شمس ولا غربت" وأغنية امتى الزمان يسمح يا جميل من اداء الكورال.

كما قدم الكورال أغاني فردية منها أغنية "اعتزلت الغرام" أداء الطالبة حسناء علاء الدين وأغنية" زي ما هي حبها" أداء الطالب عبدالعزيز سليم و"أغنية كان يا مكان" أداء الطالبة دنيا جمال وأغنية "مضناك" أداء الطالب يوسف الدالي وأغنية "قال جاني بعد يومين" أداء الطالبة سلمى صابر وأغنية" مسأله مبدأ أداء" الطالب عبدالعزيز سليم، كما قام فريق الكورال بأداء السلام الوطني المصري في ختام الحفل الموسيقي.

وقد اشاد حضور الحفل باداء الكورال الرائع

ووجه الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة الشكر للفريق والمشرفين علي التدريب مثمنين كل الجهود لإخراج حفل عيد الجامعة بشكل مؤسسي لائق بمكانة الجامعة ومنتسبيها.