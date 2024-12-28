مجلة فوربس الأمريكية: برنارد أرنو على رأس قائمة أغنياء العالم في عام 2024

رصدت مجلة فوربس الأمريكية ارتفاعًا غير مسبوق في عدد وثروات مليارديرات العالم خلال عام 2024، والذين قدرت عددهم بـ 2781 شخصا.

ولفتت مجلة فوربس الأمريكية في قائمتها السنوية لأغني رجال العالم إلى أن المليارديرات تجاوزوا عاما حافلا بالتحديات الاقتصادية من أزمات حرب، واضطرابات سياسية، وتضخم مستمر، ليصبح عددهم الآن 2781 شخصًا، بزيادة 141 مليارديرًا مقارنة بالعام الماضي، و26 مليارديرًا أكثر من الرقم القياسي المسجل في عام 2021.

وبلغ إجمالي ثروات المليارديرات 14.2 تريليون دولار، بزيادة 2 تريليون دولار عن عام 2023 و1.1 تريليون دولار عن الرقم القياسي السابق في 2021.

وأشارت المجلة إلى أن ثلثي الأثرياء المدرجين في القائمة زادت ثرواتهم مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفضت ثروات ربعهم فقط.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول، حيث تضم 813 مليارديرًا بثروة مجمعة تبلغ 5.7 تريليون دولار، وهو رقم قياسي جديد. واحتفظت الصين (تشمل هونج كونج) بالمركز الثاني مع 473 مليارديرًا بثروة تبلغ 1.7 تريليون دولار، رغم تراجع الإنفاق الاستهلاكي وأزمة العقارات التي قضت على 300 مليار دولار من ثروات الأثرياء.

وجاءت الهند في المركز الثالث بعدد 200 ملياردير، وهو رقم قياسي جديد أيضًا.

وشهدت قائمة أغنى رجال الأعمال في العالم لعام 2024 تصدر أسماء بارزة في قطاعات التكنولوجيا والموضة والاستثمارات وهذه الشخصيات تمكنت من قيادة شركات عملاقة وتحقيق ثروات هائلة جعلتهم رموزًا في مجالات عملهم وفيما يلي سرد لأغنى 10 مليارديرات في العالم لعام 2024.

- برنارد أرنو: "سيد الموضة الفاخرة".. يأتي رجل الأعمال الفرنسي برنارد أرنو وعائلته في المرتبة الأولى بثروة بلغت 233 مليار دولار، بفضل إمبراطورية (LVMH) التي تضم علامات فاخرة مثل ديور ولوي فيتون. ويمثل أرنو رمزًا للإبداع والإدارة الناجحة في قطاع الموضة والتجزئة.

- إيلون ماسك: "مبتكر المستقبل".. رجل الأعمال الأمريكي البارز، يحتل المرتبة الثانية بثروة قدرها 195 مليار دولار. ويقود ماسك شركتي تسلا للسيارات الكهربائية وسبيس إكس لاستكشاف الفضاء، محققًا ثورة في قطاعات التكنولوجيا المستدامة والفضاء.

- جيف بيزوس: "عملاق التجارة الإلكترونية".. يمتلك جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، ثروة تقدر بـ 194 مليار دولار. واستطاع بيزوس تغيير مفهوم التسوق عبر الإنترنت وتحويل أمازون إلى واحدة من أكبر الشركات في العالم.

- مارك زوكربيرج: "ملك منصات التواصل الاجتماعي".. بثروة بلغت 177 مليار دولار، يستمر مارك زوكربيرج، مؤسس ميتا (فيسبوك سابقًا)، في ريادة منصات التواصل الاجتماعي، مما يجعله واحدًا من أهم المبتكرين في العصر الرقمي.

- لاري إليسون: "عبقري قواعد البيانات".. يمتلك لاري إليسون، مؤسس أوراكل، ثروة قدرها 141 مليار دولار. وساهمت شركته في تطوير نظم قواعد البيانات والحوسبة السحابية، مما عزز مكانته كأحد أعمدة التكنولوجيا.

- وارن بافيت: "حكيم الاستثمار"..بثروة وصلت إلى 133 مليار دولار، يواصل وارن بافيت، رئيس شركة بيركشير هاثواي، إثبات أنه واحد من أنجح المستثمرين في العالم بفضل رؤيته الفريدة وتحليلاته الذكية.

- بيل جيتس: "رائد التكنولوجيا".. يعتبر بيل جيتس، مؤسس ميكروسوفت، من رواد التكنولوجيا بثروة تبلغ 128 مليار دولار. فلقد غيرت مساهماته في البرمجيات والتكنولوجيا طريقة العمل والاتصال في العالم.

- ستيف بالمر:" قائد مايكروسوفت السابق".. بثروة قيمتها 121 مليار دولار، صنع ستيف بالمر اسمه كمدير تنفيذي سابق لشركة مايكروسوفت، وهو الآن مستثمر بارز وصاحب نادي لوس أنجلوس كليبرز.

- موكيش أمباني: "إمبراطور الاستثمارات المتنوعة".. يمثل موكيش أمباني، بثروة قدرها 116 مليار دولار، رمزًا للنجاح في الهند عبر إمبراطورية ريلاينس إندستريز التي تشمل قطاعات الطاقة والاتصالات والتجزئة.

- لاري بيج: "مبتكر البحث الرقمي".. يمتلك لاري بيج، أحد مؤسسي جوجل، ثروة تبلغ 114 مليار دولار. وساهمت رؤيته في تحويل جوجل إلى محرك البحث الأكثر استخدامًا في العالم، مما جعله شخصية محورية في مجال التكنولوجيا.

وقامت المجلة بحساب ثروات هؤلاء الرجال باستخدام أسعار الأسهم وأسعار الصرف في 8 مارس 2024.

