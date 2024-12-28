رئيس وزراء بوركينا فاسو: نسعى إلى الإكتفاء الذاتي في مجال الخدمات اللوجستية والمعدات العسكرية

قال رئيس وزراء بوركينا فاسو ريمتالبا جان إيمانويل ويدراوجو، إن حكومته ستركز جهودها على الصناعات الدفاعية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد في مجال الخدمات اللوجستية والمعدات العسكرية.

وأوضح ويدراوجو، في خطابه حول السياسة العامة لحكومته والذي القاه أمام المجلس التشريعي الانتقالي، حسبما أورد "راديو فرنسا الدولي"، اليوم /السبت/ - أن الاستجابة للأزمة الإنسانية للنازحين تعد إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة الجديدة، وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة لإدارة "صارمة" للموارد المخصصة للنازحين داخليا.

ووفقا لرئيس الوزراء، فقد عاد بالفعل أكثر من مليون نازح داخليا إلى مناطقهم الأصلية، لكنه لم يحدد عدد الأشخاص الذين ما زالوا نازحين في الوقت الحاضر. وفي مارس 2023، قدرت الأمم المتحدة أن هناك أكثر من مليوني نازح في البلاد.

وشدد رئيس الوزراء البوركيني، على أن تعزيز الحكم الرشيد، ومحاربة الفساد، وضمان السيادة الغذائية، هي من أولويات حكومته.. وفي نهاية كلمته، أعرب عن تفاؤله بمستقبل بلاده.

وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، قال ويدراوجو، إن سياسة حكومته ترتكز على الاحترام المتبادل، مضيفا "نحن بحاجة إلى الاهتمام بما نقوم به أكثر من اهتمامنا بما يريد الآخرون القيام به.. مهمتنا هي اتخاذ الخيارات التي من شأنها ترسيخ سيادتنا وضمان نفوذ بلدنا على المستوى الدولي".

وفيما يتعلق بالصراعات الدولية، دعا رئيس وزراء بوركينا فاسو إلى الحوار وعدم الانحياز وعدم التدخل.

