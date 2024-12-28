رئيس الهيئة العربية للتصنيع يفتتح مشروع نانومان إيجيبت الشرق الأوسط

افتتح اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور محمد بن سليمان المعيقلي، مدير عام مصنع عوازل النموذجي العالمي للصناعة السعودي، مشروع نانومان إيجيبت الشرق الأوسط، بالتعاون بين مصنع صقر للصناعات المتطورة التابع للهيئة، ومصنع عوازل النموذجي العالمي للصناعة السعودي.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، واللواء دكتور مهندس خالد شكري مستشار رئيس الهيئة للصناعات الكيميائية ولواء أ.ح مهندس وائل سليمان، رئيس مجلس إدارة مصنع صقر للصناعات المتطورة، والدكتور محمد حسين دويدار، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصنع نانومان إيجيبت، واللواء أ.ح جمال أبو العينين، مستشار قائد الدفاع الكيميائي بوزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت العربية للتصنيع، في بيان رسمى لها اليوم، أن هذا المشروع الصناعي المتطور بإستخدام تكنولوجيا النانو , يعد الثاني بمنطقة الشرق الأوسط والأول من نوعه في مصر.

وأعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف عن تقديره بالتعاون مع مصنع عوازل النموذجي العالمي للصناعة السعودي، لافتا أن الهيئة العربية للتصنيع تحرص على إقامة شراكات استراتيجية مُثمرة، مع كبري الشركات السعودية الشقيقة، وتتطلع لتعزيز مجالات التعاون المشترك، لنقل التكنولوجيا والبحث والتطوير، لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للدول الأفريقية والعربية الشقيقة والصديقة.

وأوضح، أن ما نشهده اليوم، نستهدف به في المقام الأول توطين صناعة تقنية النانو وجعلها صناعة وطنية بامتياز لتحقيق أعلى مستويات الرفاهية في الحياة من خلال الحصول على بيئة نظيفة وتقليل استهلاك المواد والمياه وتحقيق الأمان الصحي بما يحقق مستقبل بيئي أفضل يخلو من المواد الكيميائية الملوثة وتحقيق الإستدامة البيئية وتعظيم الكفاءة وخفض التكاليف في كافة مجالات التصنيع، وتلبية كافة الإحتياجات المحلية والتصدير, بمنتجات فائقة الجودة، وزيادة قاعدة عملائنا المحليين والدوليين، فضلا عن تعزيز مستقبل أخضر للأجيال القادمة.

وأضاف أن هذا يأتي في سياق تنفيذ خطة طموحة مدروسة بشكل علمي للإستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة لتكنولوجيا النانو في جميع مجالات التصنيع بمصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع، وذلك في اطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.



من جانبه أعرب الدكتور محمد بن سليمان المعيقلي، مدير عام مصنع عوازل النموذجي العالمي للصناعة السعودي عن اعتزازه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، الظهير الصناعي للدولة المصرية، معربا عن تطلعه إلى العمل على توطين تكنولوجيا النانو بفكر وابداع مصري بالإستفادة من القدرات التصنيعية المتميزة والكفاءات البشرية بالهيئة.

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