ننشر نتيجة المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم بالبحر الأحمر|رابط

أعلنت مديرية التربية التعليم بالبحر الأحمر أسماء الناجحين في الإمتحان الخاص بالتنظيم والإدارة معلم مادة الدفعة الرابعة ضمن مسابقة ( ٣٠ ألف معلم).

وحصلت “البوابة نيوز” على نسخة من أسماء الناجين المقبولين في مسابقة الـ ٣٠ ألف معلم.

يأتي هذا تحت رعاية محافظ البحر الأحمر وتوجيهات الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم، وإشراف محمد عبد الحميد مدير إدارة التدريب بالمديرية.

وناشدت المديرية في بيانا لها صباح اليوم السبت، الناجحين سرعة التسجيل علي جروب الدفعة الرابعة معلمين، وذلك علي الرابط التالي بالضغط هنا.