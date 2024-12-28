جائزة عبدالفتاح صبري للقصة القصيرة تعلن موعد تلقي الأعمال المشاركة في دورتها الثالثة

أعلنت جائزة عبدالفتاح صبري للقصة القصيرة، عن موعد تلقي أعمال المشاركة في دورتها الثالثة 2025، حيث يتم تلقي الأعمال المشاركة اعتباراً من الأول من شهر يناير 2025، وحتى الأول من شهر أبريل 2025.

كما أعلنت الجائزة عن شروط الإشتراك بالجائزة في فرعها الأول، وهو المجموعة القصصية المخطوطة، والتي يتاح المشاركة فيها لكل الأدباء المصريين، على ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما، وألا يكون العمل المقدم قد سبق نشره إلكترونيًا أو ورقيًا، وأن يكون من إبداع الكاتب وباللغة العربية الفصحى.

والفرع الثاني من الجائزة، وهو مخصص للقصة القصيرة الواحدة، وهي خاصة بأدباء محافظة المنوفية وطلاب جامعة المنوفية المصرية.

والفرع الثالث من الجائزة، وهو المخصص لإبداع الطفل (تحت 15 عامًا)، حيث يشترط أن يكون المتسابق من محافظة المنوفية، وألا يزيد عمر المتسابق عن 15 عامًا.

تُرسل الأعمال والمرفقات المطلوبة بصيغة PDF على البريد الإلكتروني للجائزة (gahzatabdelftahsabry@gmail.com),

في سياق آخر، أعلنت جائزة عبد الفتاح صبري للقصة القصيرة، عن انطلاق ورش تعليم فن القصة القصيرة في مدارس محافظة المنوفية، كخطوة تُضيء مسارات الفكر، وتُحيي جذوة الإبداع في نفوس الناشئة، لتغرس في أرواحهم بذور الحلم والكلمة.

وبحسب بيان، فإن هذه الورش لن تكون مجرد دروس تقليدية، بل ستكون بمثابة نافذة مشرعة نحو عالم الثقافة الرحب، ورسالة تحمل بين طياتها أملًا يتجدد، يعيد للكتابة وهجها الخالد، وللأدب سحره الذي يلامس الوجدان ويصنع الفرق.

يُذكر أن جائزة عبدالفتاح صبري للقصة القصيرة هي جائزة أدبية مصرية، أسسها عبدالفتاح صبري، وهو كاتب وشاعر وناقد وروائي مصري، قدم على مدار أربعين عاما العديد من الإسهامات في حقول الثقافة والكتابة والصحافة والإبداع، صدر له أكثر من أربعين مؤلفا في القصة القصيرة والشعر وفنون الكتابة الأدبية، وهو أحد المساهمين بقوة في إثراء المشهد الثقافي العربي، انطلاقا من تجربة الشارقة الثقافية، حيث يعمل مديرًا لتحرير مجلة "الرافد" الثقافية التي تصدر عن دائرة الثقافة في حكومة الشارقة، وقد أسهم من خلال موقعه الثقافي القيادي في تنظيم العديد من الملتقيات الأدبية والفكرية والنقدية في مختلف الدول العربية، وقدم العديد من الكتاب والمبدعين.