غلق 68 منشأة طبية في البحيرة

أكدت الدكتورة بسمة عبدالستار، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في البحيرة، أن إدارة العلاج الحر بالمديرية قامت خلال الإسبوع الرابع من شهر ديسمبر الجاري بالمرور على 165 منشأة طبية خاصة مابين مستشفيات وعيادات خاصة، ومراكز طبية ومعامل ومراكز أشعة وعلاج طبيعي وعيادات أسنان وعيادات تخصصية وغيرها من المنشآت على مستوى المحافظة.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ 33 قرار غلق لمنشآت مخالفة لإشتراطات الترخيص أو تدار بدون ترخيص، واصدار 35 قرار غلق للتنفيذ، تحرير محضر فض أختام ومحضر انتحال صفة طبيب، فحص 6 شكاوى والرد عليها واتخاذ الاجراءات اللازمة، توجيه 28 انذار لمنشآت طبية بها بعض السلبيات الغير جسيمة لتلافيها وتصويب أوضاعها.

من جانبه أكد الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل الوزارة على أن القطاع الطبي الخاص شريك مهم وأساسي في تقديم الخدمات الطبية، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون ومعاقبة كل من تسول له نفسه لمخالفة ذلك ، وضرورة العمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.