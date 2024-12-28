تشاهدون اليوم السبت.. قمة خليجي 26 بين السعودية والعراق وإنتر يتحدى كالياري

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها مباراة السعودية والعراق في بطولة خليجي 26.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

إمبولى × جنوى – الرابعة مساءً

بارما × مونزا – الرابعة مساءً

كالياري × إنتر ميلان – السابعة مساءً –AD SPORTS Premium 1

لاتسيو × أتالانتا – العاشرة إلا ربع مساءً –AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات كأس الخليج (خليجي 26)

البحرين × اليمن – الرابعة والنصف مساءَ –Alkass Two HD

السعودية × العراق - الرابعة والنصف مساءً –Alkass One HD

مواعيد مباريات الدوري المغربي

17:00 - اتحاد طنجة × حسنية أكادير

17:00 - نهضة الزمامرة × النادي المكناسي

19:00 - الفتح الرياضي × الإتحاد الرياضي التوركي

21:00 - الوداد الرياضي × المغرب الفاسي.