نهاية موسم نجم الأهلي.. رفع اسمه من القائمة وعملية جراحية في النمسا

قرر مسئولو النادي الأهلي رفع اسم المغربي رضا سليم من قائمة الفريق في يناير المقبل بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا والتي سيغيب بسببها عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

وتعرض رضا سليم للإصابة في الركبة خلال مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي، أن الفحوصات التي خضع لها رضا سليم، أثبتت إصابته بقطع جزئي في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى.

وخضع اللاعب المغربي لفحوصات طبية دقيقة تحت إشراف كونسلتو من الإطباء المتخصصة في إصابات الركبة لتحديد الموقف النهائي سواء بإجراء جراحة من عدمه.

كونسلتو طبي يحدد مصير رضا سليم

وقرر الكونسلتو الطبي ضرورة خضوع رضا سليم لجراحة في الركبة لاستئصال كلي للجزء المصاب بالغضروف ليتأكد غياب الجناح المغربي لفترة تصل إلى 6 شهور لينتهي الموسم بالنسبة للاعب.

ومن المنتظر أن ينهي الأهلي إجراءات سفر رضا سليم إلى النمسا لعرضه على الطبيب الذي يتعامل معه النادي هناك وتحديد موعدد العملية الجراحية.

وكشف مصدر داخل الأهلي أنه تم الاستقرار على رفع اسم رضا سليم من قائمة الفريق في الفترة المقبلة من أجل ضم لاعب أجنبي جديد في الميركاتو الشتوي.

عقد رضا سليم مع الأهلي

أعلن النادي الأهلي في أغسطس 2023 التعاقد مع المغربي رضا سليم، مهاجم فريق الجيش الملكي المغربي لمدة 4 مواسم مع إمكانية إضافة موسم أخرى لمدة العقد إذا ما رغب النادي الأهلي في ذلك.

وكلفت صفقة رضا سليم، النادي الأهلي حوالي 2 مليون و100 ألف دولا على أربع اقساط، حيث سيتقاضى اللاعب راتبا بقيمة 700 ألف دولار للموسم الواحد بالإضافة إلى زيادة سنوية بقيمة 100 ألف دولار حتى نهاية عقده عام 2027.

مشوار رضا سليم مع الأهلي

وشارك رضا سليم مع النادي الأهلي في 44 مباراة فقط خلال الموسم الماضي والحالي معظمها كبديل تمكن من تسجيل 5 أهداف وصنع 3 ولكنه أصبح خارج حسابات مارسيل كولر الذي طلب رحيله والتعاقد مع مهاجم أو جناح سوبر في الميركاتو الشتوي المقبل.