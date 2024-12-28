وفاة زوج الفنانة نشوى مصطفى

أعلنت الفنانة نشوى مصطفى عبر صفحتها الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن وفاه زوجها ونشرت قائلة:

اللي بيحب ربنا يجى يصلى صلاة الجنازة على زوجى ونور عينى وحبيبى وسترى وابو ولادى — تعالو والنبى مسجد حسن الشربتلى صلاة الضهر — ابوس ايديكم عايزة ناس كتير تيجى والنبى - الله يراضيكم تعالو كلكم — ادعو له بالرحمة وادعولى انا وولاده بالصبر والثبات — مسجد حسن الشربتلى التجمع الخامس - حتلاقوه على جوجل ماب — شيرو كتير

تجدر الإشارة إلى أن نشوى مصطفى تعرضت لأزمه صحية اكتوبر الماضي وكانت آخر أعمال نشوى مصطفى، مشاركتها في مسلسل «إمبراطورية ميم»، بطولة النجم خالد النبوي، الذي دارت أحداثه حول أمجد مختار الذي يلعب دوره الفنان خالد النبوي، ويبدأ في مواجهة التحديات بعد وفاة زوجته في تربية أبنائه السته.

وضم مسلسل إمبراطورية ميم عدد من نجوم الفن أبرزهم، خالد النبوي، وحلا شيحة، ونشوى مصطفى، ومحمود حافظ، ونور النبوي، ومحمد محمود عبد العزيز، وهاجر السراج، وسلاف فواخرجي، ونورهان منصور، وآدم وهدان، وإلهام صفي الدين، ومنى أحمد زاهر، ومن إخراج محمد سلامة وقصة إحسان عبد القدوس ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك.