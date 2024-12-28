سعر الدولار في البنوك السبت 28-12-2024

السبت 28/ديسمبر/2024 - 10:05 ص

استقر سعر الدولار في البنوك اليوم السبت تزامناً مع إجازة البنوك الأسبوعية، وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 50,85 جنيه للشراء، 50,95 جنيه للبيع، وجاء سعر الدولار اليوم على النحو التالي..

سعر الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 50,85 جنيه للشراء، 50,95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر:

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر 50,84 جنيه للشراء، 50,94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50,84 جنيه للشراء، 50,94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 50,84 جنيه للشراء، 50,94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر 50,88 جنيه للشراء، 50,97 جنيه للبيع.