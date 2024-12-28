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السبت 28 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد غياب 3 شهور .. موعد مشاركة محمد هاني في تدريبات الأهلي الجماعية

محمد هاني لاعب الأهلي
محمد هاني لاعب الأهلي
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يستعد محمد هاني ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للعودة للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة بعد التعافي من الإصابة التي ابعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

وغاب محمد هاني عن مباريات الأهلي لمدة أكثر من 3 شهور، منذ أن تعرض للإصابة في مباراة القمة أمام الزمالك بنهائي السوبر الأفريقي الذي أقيم على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض يوم 27 سبتمبر الماضي حيث أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب وجود جزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة ويحتاج إلى برنامج تأهيلي استمر لمدة 3 شهور.

وتلقى الجهاز الفني للأهلي خبر سار بشأن موقف محمد هاني بعدما خضع اللاعب لأشعة جديدة أثبت تعافية تماما وسيعود للتدريبات الجماعية بشكل تدريجيا في الأيام المقبلة، على أن يشارك بشكل كامل عقب عودة الفريق الأحمر من رحلة الجزائر بعد مواجهة شباب بلوزداد يوم 3 يناير المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

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