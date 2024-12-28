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السبت 28 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: القوات الروسية قصفت "زابوروجيا" بـ397 قذيفة خلال 24 ساعة

الحرب الاوكرانيه
الحرب الاوكرانيه
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 أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في زابوروجيا، إيفان فيدوروف، اليوم /السبت/ أن القوات الروسية قصفت المنطقة بـ397 قذيفة، خلال الساعات الـ24 الماضية. 
وقال فيدروروف، حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية، إن المعلومات الواردة تفيد بأن القوات الروسية استهدفت 12 مستوطنة، في جنوب شرقي أوكرانيا.
وأشار إلى أنه وردت معلومات بتضرر 13 منزلا ومنشآت بنية تحتية. 
 

زابوروجيا القوات الروسية أوكرانيا