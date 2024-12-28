ترامب يطالب المحكمة العليا بتأجيل قانون يحظر تطبيق تيك توك

طالب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، المحكمة العليا بتأجيل قانون يتطلب بيع أو حظر تطبق (تيك توك) بحلول 19 يناير المقبل، داعيا القضاة إلى تأخير القانون؛ حتى يتمكن من معالجة الأمر.

وكتب فريق ترامب القانوني - في مذكرة غير عادية إلى المحكمة العليا، وفقا لقناة (الحرة) الفضائية اليوم السبت - أنه "في ضوء حداثة هذه القضية وصعوبتها، ينبغي على المحكمة أن تفكر في تأجيل الموعد النهائي القانوني لمنح مساحة أكبر لمعالجة هذه المسائل؛ من أجل إتاحة الفرصة للتوصل إلى حل سياسي".

وتحوم حالة من عدم اليقين تجاه مستقبل التطبيق في الولايات المتحدة، إذ تواجه الحظر إذا لم تقطع علاقتها مع الشركة الأم في العاصمة الصينية (بكين).

تجدر الإشارة إلى أن محكمة استئناف فيدرالية أمريكية أيدت - مطلع ديسمبر الجاري - قانونا يلزم شركة (بايت دانس) الصينية بسحب استثمارات تطبيق (تيك توك) من الولايات المتحدة بحلول أوائل العام المقبل أو مواجهة الحظر.

ويضع القرار، ما لم تبطله المحكمة العليا، مصير (تيك توك) في أيدي الرئيس الأمريكي جو بايدن أولا؛ ليقرر إذا كان سيمنح تمديدا مدته 90 يوما للموعد النهائي في 19 يناير القادم، للإجبار على البيع، ثم ثانيا في أيدي الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي يتولى منصبه في 20 يناير المقبل.