نزوح مئات الأشخاص جراء إعصار "شيدو" في جزر القمر

نزح مئات الأشخاص من جزيرة (مايوت) في جزر القمر، إلى جزيرة (أنجوان) المجاورة؛ جراء إعصار "شيدو" الذي ضرب البلاد في 14 ديسمبر الجاري.

وذكر (راديو فرنسا الدولي) اليوم السبت، أن 681 لاجئا من جنسيات مختلفة وصلوا إلى جزيرة أنجوان - وهي جزيرة في أرخبيل جزر القمر - بعد الدمار الذي خلفه الإعصار.

وأعرب مدير الصحة الإقليمي في أنجوان الدكتور أنسوف الدين محمد، عن قلقه نتيجة المخاوف الصحية الكبيرة المتوقعة في الجزيرة؛ نتيجة لركود المياه وتعذر الحصول على مياه الشرب وصعوبة انتقال السكان.. قائلا:" اعتقد أن لدينا جميع المكونات التي تجعلنا نتوقع حدوث أزمة صحية كبيرة، سيخبرك أي متخصص في علم الأوبئة أن الوضع في جزيرة مايوت ينذر بوجود احتمالات كبيرة لانتشار أوبئة، بما في ذلك الكوليرا، والملاريا وربما حتى الحصبة".

ولفت الراديو إلى أنه تم نشر نظام وقائي معزز، حيث يتم تطعيم جميع الوافدين من جزيرة (مايوت) ضد الكوليرا، باستثناء الذين يحملون دليلا على حصولهم على التطعيم. من جانبه، قال المسؤول عن المراقبة الصحية في أنجوان الدكتور أوتياتي أحمد سليمان "إن هناك خطرا صحيا.. الوقاية هي سلاحنا.. لدينا عاملون في مجال الصحة المجتمعية في كل بلدة، كما أن هناك فريق تدخل سريع في كل منطقة يعمل بالتعاون مع العاملين في مجال الصحة المجتمعية في حالة وجود تنبيه".

