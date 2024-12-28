اليوم.. طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا ورياح وأمطار رعدية

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الانحاء وشديد البرودة يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

كما يشهد اليوم السبت ، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع سقوط امطار خفيفة الى متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم السبت على القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 للعظمى والصغرى 10 درجة، وعلى السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 8، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 21 للعظمى والصغرى 13 وعلى شمال الصعيد 17 للعظمي والصغرى 4 ، وعلى جنوب الصعيد 20 للعظمي والصغري 8 درجة.