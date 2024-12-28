سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

شهدت حركة المرور في شوارع القاهرة الكبرى والجيزة، اليوم السبت، سيولة مرورية وانتظام استكمالا لعطلة نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية من المدارس وبعض الجامعات، وبعض الشركات الخاصة والمصالح الحكومية، لتشهد البلاد حركة مرورية منتظمة مع بعض الكثافات المتحركة في المحاور الرئيسية.



حيث شهدت حركة السيارات بمناطق الأزهر والعباسية والموسكي وطريق الأوتوستراد وحلوان والمعادي والمقطم، وميدان التحرير ورمسيس ومدينة نصر، سيولة مرورية، وسط انتشار الأمكنة الثابتة والمتحركة لرصد الحركة المرورية وضبط قائدي السيارات المخالفين.

المرور تكثف من جهودها لتسهيل حركة السيارات



وتكثف الإدارة العامة لمرور القاهرة من تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية، لإزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، وذلك لتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

الطريق الدائري يشهد سيولة مرورية



وشهد الطريق الدائري انسيابًا مروريًا في معظم قطاعاته، باستثناء بعض الكثافات عند مناطق المعادي ومنطقة المرج، وكذلك محور صلاح سالم كان خاليًا من العوائق المرورية، ما ساهم في تسهيل حركة المركبات المتجهة نحو مطار القاهرة الدولي.

الحالة المرورية بشوارع وميادين الجيزة



كما شهدت حركة السيارات أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين سيولة مرورية، بالإضافة إلى شوارع فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى منطقة البحوث والدقي والمهندسين.

وشهد محور 26 يوليو كثافات مرورية متوسطة في الاتجاهين، خاصة عند مدخل مدينة الشيخ زايد.

غلق كلي لمحور أحمد الزمر



عينت الإدارة العامة لمرورالقاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال رفع وتركيب كوبرى المشاه الخاص بالمحطة رقم (5) بمحور أحمد الزمر، مما يستلزم الغلق الكلى لمحور أحمد الزمر بمدينة نصر عند تقاطعه مع شارع محمد زكى بركات حتى شارع حسن مدكور فى الإتجاه القادم من منزل كوبرى جامع السلام اتجاه شارع عبدالله العربى

على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً فقط إبتداءً من الساعة 12,05 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً، حيث بدأ ذلك من يوم أمس الجمعة ومستمر حتى غدا الأحد، وذلك على النحو التالى:

الاتجاه القادم من منزل كوبرى جامع السلام: يسلك يميناً شارع محمد زكى بركات يساراً شارع جمال زين والاستكمال مع حركة سير السيارات شارع حسن مدكور إتجاه محور أحمد الزمر مرة أخرى.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين .