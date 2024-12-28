تعرف على التحويلات المرورية بعد الغلق الكلي لمحور أحمد الزمر بمدينة نصر

وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال رفع وتركيب كوبرى المشاه الخاص بالمحطة رقم (5) بمحور أحمد الزمر، مما يستلزم الغلق الكلى لمحور أحمد الزمر بمدينة نصر عند تقاطعه مع شارع محمد زكى بركات حتى شارع حسن مدكور فى الإتجاه القادم من منزل كوبرى جامع السلام اتجاه شارع عبدالله العربى.

على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً فقط إبتداءً من الساعة 12,05 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً، حيث بدأ ذلك من يوم أمس الجمعة ومستمر حتى غدا الأحد، وذلك على النحو التالى:

الاتجاه القادم من منزل كوبرى جامع السلام: يسلك يميناً شارع محمد زكى بركات يساراً شارع جمال زين والاستكمال مع حركة سير السيارات شارع حسن مدكور إتجاه محور أحمد الزمر مرة أخرى.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين .