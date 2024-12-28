وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير 56 طائرة مسيّرة أوكرانية الليلة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 56 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل.

ويوم الخميس الماضي، قال الجيش الأوكراني، إنه أسقط 20 طائرة بدون طيار (مسيرة) من أصل 31 أطلقتها القوات الروسية في هجمات ليلية، بحسب ما ذكرت إذاعة "صوت أمريكا".

وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية إن الاعتراضات وقعت فوق مناطق تشيرنيهيف ودنيبروبتروفسك وخاركيف وكييف.

كما أكد الجيش الأوكراني، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 780 ألفا و860 جنديا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم"، "أن الجيش الروسي خسر خلال الساعات الـ24 الماضية، 1540 جنديا بين قتيل وجريح.